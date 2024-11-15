Казахстанцы стали меньше покупать автомобили?

Сейчас в стране насчитывается более 5,6 млн автомашин.

Жители Казахстана в сентябре этого года на учет поставили 163,9 тыс. единиц автотранспортных средств. Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то объемы снизились на 3,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Бюро национальной статистики.

По состоянию на 1 октября количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 614,7 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По виду используемого топлива 81,9% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,4%, дизельном топливе – 7,1%. Количество автомобилей на газу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3 213 единиц, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,3%.

Еще 11 706 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества и составляют 0,2% от общего количества авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электромобилей увеличилось в 1,8 раза.

Ранее сообщалось, что автомобили в Алматы стали проверять на токсичность выхлопов.