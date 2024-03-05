Казахстанцы стали меньше курить

Каждый пятый взрослый казахстанец курит.

За последний год доля курящих в РК незначительно уменьшилась, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. По данным выборочных обследований Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023 году о ежедневном употреблении табачных изделий сообщили 19,4 процента опрошенных взрослых. Годом ранее показатель составлял 20,4 процента. При переводе этих относительных значений в абсолютные получается, что численность любителей табака в стране составляет 2,7 миллиона человек. Эти данные близки к расчётам, которые приводят эксперты Всемирной организации здравоохранения по Казахстану. ВОЗ считает, что в РК 2,9 миллиона курящих.

Значит, судя по результатам опросов БНС АСПиР РК, потребителей табака в Казахстане за прошлый год стало меньше. Вместе с тем по итогам того же обследования стало известно, что количество ежедневно выкуриваемых табачных изделий за 2023 год увеличилось на 0,4 процента. Однако здесь влияние оказали не сигареты, а различные другие табачные изделия. На результат повлияли те категории потребителей, которые используют вейпы (их употребление увеличилось в 2,9 раза), сигары и сигариллы (в 15,6 раза больше), самокрутки (в 2,4 раза больше).

Стоит отметить, что все существующие данные о корреляции численности курильщиков в Казахстане - оценки, основанные на результатах субъективных ответов при опросах. Такие данные не могут представить чёткую картину, стало ли курящих больше или меньше.

А вот факты. Согласно отчётам по внутренней торговле, в прошлом году объём реализации сигарет и папирос на внутреннем рынке составил 30,9 миллиарда штук. В сравнении с "докоронакризисным" 2019 годом количество выросло на 9,9 миллиона. И это только товары, которые продаются официально, с цифровой маркировкой. Нужно также учитывать "серый" рынок сигарет, курительных смесей, электронных сигарет и вейпов. Открытых данных об объёмах продаж нелегальной части этого рынка в РК нет. Глава Ассоциации вейпинга РК Ринат Шамерзаев отмечал, что теневой рынок вейпов в Казахстане имеет долю около 70 процентов.

Официальная информация по торговой реализации позволяет сделать вывод: несмотря на все усилия государственных учреждений и антитабачных кампаний общественных организаций, сигарет и папирос в РК стали покупать больше. Напомним, Казахстан присоединился к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2006 году. Согласно принятым ВОЗ нормам, страны-участницы должны принять законодательные меры для защиты людей от воздействия табачного дыма на рабочем месте и в общественных местах. Это относится как к курению табака, так и к использованию кальянов в общественных местах. По мнению экспертов министерства здравоохранения РК, это требование исполняется не повсеместно. До сих пор в местах общественного питания существуют курительные комнаты, запрет на использование кальянов соблюдается только частично, некорректно определяется субъект ответственности за нарушение.

В противоборстве за внимание потребителя между табачным бизнесом и системой общественного здравоохранения в Казахстане пока побеждает первый. Об этом говорят как показатели торговли, так и страновой показатель глобального индекса вмешательства табачной промышленности, исследуемый в рамках Рамочной конвенции ВОЗ. Этот индикатор измеряет то, как правительство защищает политику в области общественного здравоохранения от коммерческих и корыстных интересов табачных компаний. Согласно данным международной организации Global Center for Good Governance in Tobacco Control (Глобального центра надлежащего управления в области борьбы против табака), в 2023 году по индексу вмешательства табачного бизнеса Казахстан занимал 52-е место среди 90 стран. Сам показатель у РК составил 60 баллов, при 100 максимально возможных. Согласно методологии организации, чем ниже индекс, тем слабее в стране табачное лобби и тем лучше это сказывается на показателях общественного здравоохранения. Наименьшее давление табачных компаний на социальные и законодательные нормы в сфере табакокурения, согласно рейтингу, отмечено в Брунее (индекс 14), Новой Зеландии (27) и Франции (32).

В числе инструментов табачного лобби Global Center for Good Governance in Tobacco Control называет продвижение и получение более низких налогов на новые виды табачных изделий, позиционируемых как менее вредные и свободные от табачного дыма. Речь идёт о вейпах, электронных сигаретах и системах нагревания табака. Когда же в Казахстане значительно повысили акцизы на изделия с нагреваемым табаком, представитель Ассоциации "КазАлкоТабак" соотнёс это решение с устойчивым лобби производителей традиционных сигарет. Такого же мнения придерживались общественники, которые выступали против полного запрета вейпов в Казахстане.



К слову, далеко не все казахстанские курильщики согласны с теми мерами, которые правительство вводит в попытках снизить вред от курения. Судя по результатам выборочных исследований, которые в прошлом году проводили статистики, только чуть более 55 процентов респондентов выступают за повышение налога на табачные изделия. При этом 24,8 процента опрошенных считают, что повышать налог не нужно. В отчётах нет детальной расшифровки мнения респондентов. Однако при обсуждении этой тематики в соцсетях, в комментариях к новостям курящие казахстанцы приводили такой аргумент: повышение и без того высоких цен на сигареты увеличивает нагрузку на семейный бюджет, но не всегда заставляет бросить курить зависимых от сигарет людей. Отдавая более значимые суммы за табачные изделия, они ограничивают себя в чём-то другом.