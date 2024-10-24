Казахстанцы стали меньше есть рыбу?

Производство рыбы падает в Казахстане отмечается: с января по сентябрь было произведено 9,3 тыс. тонн приготовленной или консервированной рыбы, икры и ее заменителей — на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.

Производство свежей, охлажденной или мороженой рыбы составило 29,1 тыс. тонн, годовое сокращение — на 19%.

В регионах консервированную рыбу и икру в основном производили в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, свежую и мороженую рыбу — в Атырауской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а ракообразных и моллюсков — только в Павлодарской области.

"Казахстанское производство за этот период сократилось на 11,4%, до 31,5 тыс. тонн. В то же время снизился импорт: на 16,7%, до 35,7 тыс. тонн. Доля экспорта составила 15,9% от ресурсов. За семь месяцев Казахстан отправил на экспорт 10,7 тыс. тонн продукции — на 25,4% меньше, чем годом ранее", — уточняют эксперты мониторингового проекта.

По итогам сентября текущего года рыбная продукция в розничной продаже подорожала на 7,3%. В том числе переработанная и консервированная рыба выросла в цене на 7,3%, свежая или мороженая рыба и морепродукты — на 7,3%.

"В сегменте переработанной и консервированной рыбы шпроты в масле подорожали на 11,6%, рыбные деликатесные консервы — на 8%, скумбрия холодного копчения — на 7,5%, соленая сельдь — на 6,3%, соленая деликатесная рыба — на 3,2%, красная икра — на 2,2%. В сегменте свежей и мороженой продукции замороженные очищенные креветки стали дороже на 9,8%, свежая или охлажденная рыба — на 7,3%, мороженая рыба — на 7,2%", — пишут аналитики проекта по мониторингу экономики РК.

В разрезе регионов сильнее всего цены на рыбу и морепродукты выросли в Мангистауской области: на 20,6%. Далее идут Восточно-Казахстанская (на 15,1%), Актюбинская (на 13,8%), Абайская (на 11,7%) и Павлодарская (на 11,4%) области.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Атырауской области: на 0,3%. В двух регионах — Астане и Туркестанской области — цены снизились: на 0,4% и на 2,7% соответственно.