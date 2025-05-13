Число работающих граждан в Казахстане растёт, а безработица — падает. Только за первый квартал этого года занятых в стране стало больше на 116 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.

За первые три месяца 2025 года в Казахстане работали более 9,2 миллиона человек. Причём почти 77% из них — наёмные сотрудники, остальные — самозанятые.

Если сравнивать с началом прошлого года, число работающих выросло на 116 тысяч человек — в основном за счёт тех, кто устроился по трудовому договору.

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (17%), образования (13,4%), промышленности (12,5%) и сельского хозяйства (10,3%).

Больше всего работающих — в возрасте от 35 до 44 лет (28%). Ещё 40% — это люди от 29 до 34 и от 45 до 54 лет.

Наёмных работников больше всего в Алматы (почти 986 тысяч), самозанятых — в Туркестанской (378 тысяч) и Алматинской (233 тысяч) областях.

Уровень безработицы в стране снизился до 4,6%, по сравнению с 4,7% в прошлом году. В расчёт попали те, кто не работал, активно искал работу и был готов приступить к ней.