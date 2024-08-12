Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

В первом полугодии постоянное место жительства, не выезжая за пределы страны, сменило 688,4 тысячи казахстанцев. Рост к тому же периоду 2023-го выглядит колоссальным – 73%. Это рекорд за пять лет.

Три предыдущих года в январе-июне показатель держался приблизительно на одном уровне – в среднем 384 тысячи человек. Между тем в последний раз более-менее заметный рост наблюдался в 2021-м (+12%).

Внутренняя миграция бывает межрегиональной и региональной. Что касается первой, то тут рост составил 69%, до 306,8 тысячи человек. При этом в выигрыше от него остались лишь четыре региона, где сальдо (прибывшие минус выбывшие) оказалось положительным. А именно:

- Астана (+29,3 тысячи);

- Алматы (+15,8 тысячи);

- Шымкент (+4,6 тысячи);

- Алматинская область (+1,3 тысячи).