Казахстанцы стали есть больше мороженого отечественного производства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Почти 80% съеденного в Казахстане мороженого - отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Сообщается, что несмотря на удорожание продукта, казахстанцы стали съедать больше мороженого. Рынок сладкого продукта за январь–июль увеличился на 42,3% за год. В стране было продано 40,1 тысячи тонн мороженого.
Аналитики предполагают, что на рост объёма продаж повлияло очень жаркое лето.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за семь первых месяцев 2023 года казахстанцы в среднем съели по два килограмма мороженного: это 287 граммов в месяц, что в свою очередь эквивалентно двум-трём стаканчикам.
Большую часть рынка мороженого в РК занимают отечественные предприятия. Доля производства в общем объёме реализации в январе–июле 2023 года составляла 80,6%. Остальную часть рынка занял импорт. Самое популярное из импортоного – российское морожение, второе место среди экспортёров занял Кыргызстан, на третьем месте – Турция.
Десятую часть продукта наши мороженщики отправили на экспорт. Эскимо и стаканчики казахстанского производства можно встретить в магазинах российских, кыргызстанских и узбекистанских городов.
Также отмечается, что цены на морожение растут быстрее инфляции.
Самое читаемое
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: задержана жена подозреваемого
- Предприниматель бесплатно раздаёт картофель всем желающим в СКО
- Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау
- Криминального авторитета Камчы Кольбаева убили в Бишкеке