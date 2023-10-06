Казахстанцы стали есть больше мороженого отечественного производства

Почти 80% съеденного в Казахстане мороженого - отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Сообщается, что несмотря на удорожание продукта, казахстанцы стали съедать больше мороженого. Рынок сладкого продукта за январь–июль увеличился на 42,3% за год. В стране было продано 40,1 тысячи тонн мороженого.

Аналитики предполагают, что на рост объёма продаж повлияло очень жаркое лето.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за семь первых месяцев 2023 года казахстанцы в среднем съели по два килограмма мороженного: это 287 граммов в месяц, что в свою очередь эквивалентно двум-трём стаканчикам.

Большую часть рынка мороженого в РК занимают отечественные предприятия. Доля производства в общем объёме реализации в январе–июле 2023 года составляла 80,6%. Остальную часть рынка занял импорт. Самое популярное из импортоного – российское морожение, второе место среди экспортёров занял Кыргызстан, на третьем месте – Турция.

Десятую часть продукта наши мороженщики отправили на экспорт. Эскимо и стаканчики казахстанского производства можно встретить в магазинах российских, кыргызстанских и узбекистанских городов.

Также отмечается, что цены на морожение растут быстрее инфляции.