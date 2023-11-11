Казахстанцы стали чемпионами Азии по каратэ: сколько медалей они принесли стране

В Алматы, в спортивном комплексе имени Балуана Шолака, завершился I открытый чемпионат Азии по каратэ среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК, в этом году на соревнованиях, впервые прошедших в Казахстане, спортсмены национальной сборной завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. На втором месте расположилась сборная Ирана (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы), тройку лидеров подвели Объединенные Арабские Эмираты с двумя золотыми призами.

В континентальном турнире приняли участие около 140 спортсменов из 10 сборных стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в Алматы выступили сильнейшие спортсмены из Германии, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, России, Туркменистана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов.

В последний день соревнований были разыграны призы в командном зачете, в программе кумите мужская команда Казахстана завоевала золото, а женская-бронзу.

"Поздравляю отечественных каратистов с замечательным достижением на I открытом чемпионате Азии. До этого наши юные ребята тоже были лучшими, на этот раз наша взрослая сборная. Всегда важно быть лучшим из лучших в таком важном турнире, проходившем в нашей стране. Благодаря этим достижениям вы показали огромный пример подрастающему поколению", — сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

В соревнованиях золотую медаль завоевали Улмекен Жалгас (+68 кг), Белла Самашева (55 кг), Даяна Даренская (61 кг), Диас Анарбеков (+84 кг), Жоламан Бигабыл (60 кг), Ерсултан Танирберген (67 кг), Диас Улбек (84 кг).

Серебряными призами по кате стали Лия Кошкарбаева, Мади Катешов, кумитэ Айгерим Турсынбекова (50 кг), Гульмира Усенова (61 кг), Николь Ценгель (61 кг), Дархан Тимралиев (60 кг), Абильмансур Батыргали (75 кг), Айдос Мухат (67 кг).

А также Эрдос Кенжегалиев (ката), Арина Якубина (+68 кг), Алина Султанова (50 кг), Акниет Шеризат (50 кг), Айжан Бакирова (61 кг), Венера Жаксыбаева (68 кг), Милана Власенко (68 кг), Айбек Шарап (60 кг), Дамир Нурберген (75 кг), Азамат Марат (75 кг) и Никита Тарнакин (84 кг) завоевали бронзовые медали.