Казахстанцы стали чаще жаловаться на соседей

В Казахстане растёт количество зарегистрированных административных правонарушений, связанных с ночным шумом. В 2023 году количество жалоб увеличилось более чем на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

"За январь–ноябрь 2023 года в правоохранительных органах РК зарегистрировано 87,3 тыс. таких правонарушений. Это на 20,8% больше аналогичного периода 2022-го. Если сравнивать данные по неполному прошлому году с показателями пятилетней давности, то рост будет в 2,3 раза", - сообщают аналитики.

За 11 месяцев прошлого года из 87,3 тыс. зарегистрированных правонарушений по ст. 437 КоАП РК "Нарушение тишины" судом было рассмотрено всего 9 случаев.

Основная часть всех привлечённых к ответственности — это физические лица: соседи, которые слишком громко выясняют отношения или делают ремонт по ночам. На владельцев различных кафе, ресторанов, баров, которые находятся в многоквартирных домах и устраивают ночные дискотеки, на самом деле жалуются не так часто: за 11 месяцев — всего 100 подобных жалоб на весь Казахстан.

Самым "шумным" городом страны можно считать Астану. За неполный год с жалобами на нарушение тишины обратились около 17 тыс. астанчан, это каждая пятая жалоба в РК. На втором месте ещё один крупнейший мегаполис республики — Алматы. Там на горячую линию органов правопорядка по поводу нарушения тишины звонили около 11,5 тыс. раз. В тройке "неспящих" также Карагандинская область, где зафиксировано 7,1 тыс. жалоб.