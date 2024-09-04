Казахстанцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2023 году зафиксирован резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли. Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт BaigeNews.kz.
"Хотел бы отметить резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли до 7732 в 2023 году, удельный вес которых составил более 15 процентов от общего числа жалоб прошлого года, что является следствием активного использования ими инструментов электронной торговли. Причем по сравнению с 2022 годом рост числа жалоб составил 290 процентов", - сказал министр, презентуя проект Закона "О защите прав потребителей".
По словам Армана Шаккалиева, последние поправки в закон вносились четыре года назад. На данный момент он не соответствует современным реалиям, считает министр, и влияет на результативность защиты потребителей.
"Четырёхэтапный порядок рассмотрения и разрешения жалоб потребителей создал барьер для реализации конституционного права потребителя на судебную защиту, так как потребители прежде, чем обратиться в суд, вынуждены проходить первые этапы указанного выше порядка. Действия закона по-прежнему ограничена розничной торговлей и бытовыми услугами", - сказал министр.
Он отметил, что комитет по защите прав потребителей не может реагировать на нарушения прав потребителей и принимать меры жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, туристических услугах.
Кроме того, министр отметил, что информационная система e-tutynushy не дала ожидаемого эффекта
"Необходимость совершенствования закона подтверждается и статистикой ежегодного роста обращений недовольных действиями недобросовестного бизнеса и уровнем защиты своих прав, но все более грамотных и взыскательных потребителей", - сказал министр.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Фейком назвали информацию о карантине и масочном режиме в Казахстане
- Новая функция WhatsApp ударит по мошенникам и спамерам
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Ударил утюгом и гантелью. Студента осудили за нападение на беременную сноху