Казахстанцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины

В 2023 году зафиксирован резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли. Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотел бы отметить резкий рост жалоб потребителей на нарушения в сфере электронной торговли до 7732 в 2023 году, удельный вес которых составил более 15 процентов от общего числа жалоб прошлого года, что является следствием активного использования ими инструментов электронной торговли. Причем по сравнению с 2022 годом рост числа жалоб составил 290 процентов", - сказал министр, презентуя проект Закона "О защите прав потребителей".

По словам Армана Шаккалиева, последние поправки в закон вносились четыре года назад. На данный момент он не соответствует современным реалиям, считает министр, и влияет на результативность защиты потребителей.

"Четырёхэтапный порядок рассмотрения и разрешения жалоб потребителей создал барьер для реализации конституционного права потребителя на судебную защиту, так как потребители прежде, чем обратиться в суд, вынуждены проходить первые этапы указанного выше порядка. Действия закона по-прежнему ограничена розничной торговлей и бытовыми услугами", - сказал министр.

Он отметил, что комитет по защите прав потребителей не может реагировать на нарушения прав потребителей и принимать меры жилищно-коммунальных, транспортных, медицинских, туристических услугах.

Кроме того, министр отметил, что информационная система e-tutynushy не дала ожидаемого эффекта