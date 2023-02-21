Казахстанцы стали чаще покупать электромобили. Но их всё равно мало

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Количество электромобилей в стране выросло на 65 процентов, однако их всё ещё очень мало — всего чуть более 800. Это лишь 0,02 процента всего автопарка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

На начало 2023 года в стране насчитывалось 322,4 тысячи легковых автомобилей, работающих на смешанном топливе. Это на 8,5 процента больше, чем годом ранее. Доля таких автомобилей составила 8,2 процента от всех зарегистрированных в стране.

К слову, эксперты выяснили, что гибридные автомобили загрязняют воздух больше, чем заявляют производители. Тесты, проведённые независимыми группами, неоднократно подтверждали, что автомобили гибридного типа сжигают больше топлива, чем предполагают лабораторные данные.

В то же время количество автомобилей, работающих на электричестве, выросло сразу на 65,4 процента за год, хотя общее их количество - 812 авто. Такой значительный рост замечен впервые с 2017 года, причём после многолетнего сокращения показателя.

В региональном разрезе больше всего легковых машин, работающих на смешанном топливе, зарегистрировали в Мангистауской области: 74,3 тысячи авто — на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

На второй и третьей строчках расположились Актюбинская (35,8 тысячи, плюс 6,4 процента) и Туркестанская (23,1 тысячи, плюс 27,7 процента) области. Меньше всего таких авто зарегистрировали в Улытауской (всего 229), Абайской (295) и Жетысуской (409) областях. Такая статистика объясняется недавним формированием этих регионов.

Больше всего электрокаров было зарегистрировано у жителей Алматы: 420 авто, против всего 43 на начало прошлого года. На второй строчке расположилась Северо-Казахстанская область: 108 авто. Тройку лидеров замкнула столица: 61 авто, против 35 годом ранее.

По последним данным Bureau of Transportation Statistics, в 2021 году в мире продали 799 тысячи новых легковых гибридных автомобилей с бензиновым двигателем — на 75,6 процента больше, чем годом ранее. Гибридных электромобилей с подключаемым модулем продали 173,5 тысячи, годовой рост — в 2,5 раза. Продажи электромобилей выросли до 459,4 тысячи — на 92,6 процента больше, чем годом ранее.

По данным Heycar, в 2022 году продажи электромобилей выросли на 40 процентов. Каждый десятый новый автомобиль был электрическим. Новая Tesla Model Y стала самым продаваемым электромобилем в 2022 году, сменив Tesla Model 3, которая лидировала в 2021 году. В целом в 2022 году в мире было зарегистрировано 1,6 миллиона новых автомобилей в секторе — на 2 процента меньше, чем в 2021 года, из-за негативного воздействия на автопром пандемии и сохраняющейся глобальной нехватки полупроводниковых микросхем.