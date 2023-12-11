Казахстанцы стали чаще обращаться к врачам

За год объём услуг в области здравоохранения увеличился на 16% в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что в третьем квартале 2023 года услуги в области здравоохранения в Казахстане достигли 737,9 миллиарда тенге. В деньгах это на 16% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что самостоятельно население оплатило услуги на сумму 127,9 миллиарда тенге.

Также сообщается, что больше всего услуг оказали больницы – на сумму 370,8 миллиарда тенге, в том числе хирургические отделения - на 71,5 миллиарда тенге, гинекологические отделения - 33,6 миллиарда тенге, центры реабилитации - 23,4 миллиарда тенге, психиатрические больницы - 13,2 миллиарда тенге.

Услуги в области врачебной общей практики достигли 167,1 миллиарда тенге. На услуги в области врачебной специализированной практики пришлось 49 миллиардов тенге, а на услуги в области стоматологии — 38,2 миллиарда тенге.

Отмечается, что больше всего услуг в области здравоохранения было оказано в Алматы. На втором и третьем местах соответственно расположились Астаны и Карагандинская область. Меньше всего услуг оказали в Улытау, Жетысу и области Абай.