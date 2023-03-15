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  • Казахстанцы стали чаще летать, несмотря на резкое подорожание авиабилетов
pixabay.com Сегодня, 11:01
148
Сегодня, 11:01
148
Фото: pixabay.com

Казахстанцы стали чаще летать, несмотря на резкое подорожание авиабилетов

Авиаперелёты в Казахстане дорожают, но летать жители страны стали чаще, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".

По данным Бюро национальной статистики, цены на услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 29,8 процента за январь-февраль 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом в 2023 году численность авиапассажиров выросла на 53 процента до 1,76 миллиона человек. Аналитики отмечают, что это рекордное количество и рост перевозок пассажиров воздушным транспортом за последние 10 лет.

Доходы предприятий воздушного транспорта при этом за год составили 95,8 миллиарда тенге, что вдвое превышает прибыль аналогичного периода прошлого года.

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#статистика #авиабилеты #цены
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:01
148
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