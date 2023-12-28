Казахстанцы стали чаще летать на самолётах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пассажирооборот воздушного транспорта вырос на 32% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
С начала 2023 года авиакомпании перевезли 12,3 млн человек — на 23,3% больше, чем годом ранее.
По данным издания, самые заметные показатели пассажирских перевозок воздушным транспортом пришлись на Алматы: 4,2 млн человек, плюс 25,9% за год. Следом идут столица и Шымкент. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области.
Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта по итогам ноября текущего года выросли на 27,5% в годовой динамике.
"В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было отмечено в Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областях. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области: на 1,4%.
При этом в Северо-Казахстанской области цены остались на уровне ноября прошлого года, а в Абайской, Жетысуской и Жамбылской областях услуги воздушного пассажирского транспорта подешевели", - пишет издание.
Самое читаемое
- Коттеджный городок вместо соцпроектов незаконно возвели в Актюбинской области
- Новые подходы к развитию инноваций начнут применять в Казахстане
- Моргенштерн заговорил на казахском
- Его предупреждали не раз: 18-летнего жителя ВКО задержали сотрудники КНБ
- Свыше 300 девушек снимались в секс-видео для ОПГ в Алматы