Казахстанцы стали чаще летать на самолётах

Пассажирооборот воздушного транспорта вырос на 32% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

С начала 2023 года авиакомпании перевезли 12,3 млн человек — на 23,3% больше, чем годом ранее.

По данным издания, самые заметные показатели пассажирских перевозок воздушным транспортом пришлись на Алматы: 4,2 млн человек, плюс 25,9% за год. Следом идут столица и Шымкент. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области.

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта по итогам ноября текущего года выросли на 27,5% в годовой динамике.