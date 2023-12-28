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Казахстанцы стали чаще летать на самолётах

Сегодня, 11:42
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: Baigenews.kz

Пассажирооборот воздушного транспорта вырос на 32% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

С начала 2023 года авиакомпании перевезли 12,3 млн человек — на 23,3% больше, чем годом ранее.

По данным издания, самые заметные показатели пассажирских перевозок воздушным транспортом пришлись на Алматы: 4,2 млн человек, плюс 25,9% за год. Следом идут столица и Шымкент. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области.

Цены на услуги воздушного пассажирского транспорта по итогам ноября текущего года выросли на 27,5% в годовой динамике.

"В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было отмечено в Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областях. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области: на 1,4%.

При этом в Северо-Казахстанской области цены остались на уровне ноября прошлого года, а в Абайской, Жетысуской и Жамбылской областях услуги воздушного пассажирского транспорта подешевели", - пишет издание.

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