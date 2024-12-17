В Казахстане 170,4 тыс. единиц автотранспортных средств было поставлено на учет в октябре По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 2,5% и стал самым высоким с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

"Так, по состоянию на 1 ноября 2024г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 652,4 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

Из них: 88% – легковые автомобили 9,9% – грузовые 2,1% – автобусы.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили должников-алиментщиков собираются продавать в Астане.