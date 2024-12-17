  • 17 Декабря, 13:48
  • BAIGENEWS

Казахстанцы стали больше покупать автомобили

Об этом проинформировали в Бюро национальной статистики.

Сегодня, 13:01
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: pixabay.com

В Казахстане 170,4 тыс. единиц автотранспортных средств было поставлено на учет в октябре  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 2,5% и стал самым высоким с начала года, передаёт BaigeNews.kz.

"Так, по состоянию на 1 ноября 2024г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 652,4 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

Из них: 88% – легковые автомобили 9,9% – грузовые  2,1% – автобусы.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили должников-алиментщиков собираются продавать в Астане.

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