Казахстанцы стали больше покупать автомобили
Об этом проинформировали в Бюро национальной статистики.
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
102Фото: pixabay.com
В Казахстане 170,4 тыс. единиц автотранспортных средств было поставлено на учет в октябре По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 2,5% и стал самым высоким с начала года, передаёт BaigeNews.kz.
"Так, по состоянию на 1 ноября 2024г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 652,4 тыс. единиц", - говорится в сообщении.
Из них: 88% – легковые автомобили 9,9% – грузовые 2,1% – автобусы.
Напомним, ранее сообщалось, что автомобили должников-алиментщиков собираются продавать в Астане.
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