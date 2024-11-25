Саткалиев рассказал о влиянии единого часового пояса на счета за электричество
Министр сказал, что есть заключение системного оператора.
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
156Фото: pixabay.com
Смена часового пояса незначительно повлияла на увеличение счетов за электроэнергию. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает BaigeNews.kz.
"Если говорить о повышении объёмов потребления, думаю, есть заключение системного оператора, который в целом фиксирует повышение объёмов потребления электроэнергии в Казахстане в связи с улучшением уровня благосостояния. Есть факторы, которые связаны с вводом новых производств, которые тоже являются энергоёмкими.
По нашей информации, именно фактор, который связан с переменой времени, является незначительным", – сказал Саткалиев.
Ранее сообщалось, что на исследование о влиянии единого часового пояса могут потратить более 100 млн тенге.