Казахстанцы стали больше есть колбасу

В Казахстане с января по сентябрь этого года объёмы производства колбасных изделий и мясных субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 3,2%. Предприятия в республике произвели 51,9 тыс. тонн продукции, а это на 1,6 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году (50,3 тыс. тонн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"Экспорт колбасных и мясных изделий увеличился на 54,5%. За первые девять месяцев 2024 года за рубеж отправлено 315,6 тонн продукции, тогда как за тот же период прошлого года экспорт составил 204,3 тонн. Основной объём экспорта был направлен в Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Катар", - говорится в сообщении ведомства.

Импорт показал рост на 2,3%. В указанный период в страну поступило более 34,4 тыс. тонн продукции. В основном продукция поступала из России, Беларуси, Кыргызстана и Канады.

"На внутреннем рынке Казахстана за первые девять месяцев 2024 года было реализовано 86,1 тыс. тонн колбасных и аналогичных изделий из мяса, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде 2023 года (янв.- сент. 2023 гг – 83,8 тыс. тонн)", - отмечено в информации.

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