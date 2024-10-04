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​Казахстанцы стали больше доверять судам

Сегодня, 13:47
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sud.gov.kz Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:47
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Фото: sud.gov.kz

Об этом заявил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев на IX съезде судей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сравнение недавних результатов независимого исследования Бюро национальной статистики за июль 2023 года и июль 2024 года свидетельствует о повышении уровня доверия к судебных органам с 55,2% до 61,8%", - сообщил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев.

Однако, по его словам, повышение правовой культуры порождает новые требования судебной системы.

"Общество продолжает справедливо требовать улучшения. Именно в центре всех реализованных нами инициатив находится человек, отечественный бизнес и иностранные инвесторы. Им важны не сами реформы, а высокое качество отправления правосудия. Поэтому наша задача - на деле добиться реального доверия к казахстанскому правосудию, чтобы выходя из зала суда, каждый был убежден что дело завершено законно и справедливо", - отметил Мергалиев. 

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