​Казахстанцы стали больше доверять судам

Об этом заявил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев на IX съезде судей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сравнение недавних результатов независимого исследования Бюро национальной статистики за июль 2023 года и июль 2024 года свидетельствует о повышении уровня доверия к судебных органам с 55,2% до 61,8%", - сообщил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев.

Однако, по его словам, повышение правовой культуры порождает новые требования судебной системы.