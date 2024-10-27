Казахстанцы сразятся за кубок мира по шорт-треку в Канаде

Сегодня в канадском Монреале стартует новый сезон Кубка мира по шорт-треку. С этого года, по решению Международного союза конькобежцев (ISU), соревнования будут проходить в обновленном формате и под новым названием World Tour, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Сборные стран-участниц будут выступать под индивидуальными командными названиями, у каждой из них появится свой символ — тотем. Корректировки призваны повысить зрительский интерес к предстоящим соревнованиям. Национальная сборная Казахстана на протяжении всей серии Кубка мира будет выступать под названием KazakhNomads.

Нововведения затронули и регламент Кубка мира. Согласно обновлениям, спортсмены, входящие в топ мирового рейтинга, не будут участвовать на начальных отборочных раундах. К мировым стартам будут допущены только те атлеты, кому исполнилось 17 лет.

На первом этапе Кубка мира в Канаде сборная Казахстана выступит в следующем составе:

Мужчины: Абзал Ажигалиев, Денис Никиша, Адиль Галихметов, Еркебулан Шамуханов, Айбек Насен, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксибаев.

Женщины: Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Ольга Тихонова, Малика Ермек, Алина Ажигалиева и Зейнеп Кумархан.

В соревнованиях World Tour примут участие команды из Канады (Canadian Ice Maples), Китая (Chinese Loongs), США (USA Eagles), Южной Кореи (Korean White Tigers), Японии (Japanese Ninjas), Бельгии (Belgian Ice Bears), Италии (Italian Gladiators) и Нидерландов (Dutch Lions).

Известно, что второй этап World Tour, который пройдет с 1 по 3 ноября, примет американский Солт-Лейк-Сити.