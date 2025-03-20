В Казахстане продолжается рост числа граждан, обращающихся за процедурой банкротства. Об этом сообщили на пресс-конференции СЦК при Президенте РК, посвященной теме банкротства физических лиц, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе мероприятия стало известно, что за первые три месяца 2025 года 2 366 граждан Казахстана были признаны банкротами. Также увеличилось количество банкротов в рамках судебного банкротства: за этот же период 23 человека прошли процедуру, тогда как в 2023 году такой статус получил всего один человек.

"Единственное последствие, с которым сталкиваются физлица, признанные банкротами, — это запрет на получение кредитов в микрофинансовых организациях в течение пяти лет. Других ограничений нет", — отметил заместитель председателя КГД МФ РК Сеилжан Ахметов.

С момента вступления в силу Закона о банкротстве:

22,6 тыс граждан с неисполненными обязательствами на сумму 120,4 млрд тенге признаны банкротами.

7 граждан восстанавливают платежеспособность, исполняя обязательства по новому графику.

Поправки в Закон о банкротстве

Спикеры подчеркнули, что работа над совершенствованием процедуры банкротства продолжается. В настоящее время в Мажилисе рассматриваются поправки, которые включают:

Отмену требования об урегулировании задолженности для договоров займа, заключенных до 1 января 2025 года. Теперь по старым кредитам гражданам не нужно подтверждать факт попытки урегулирования долга.

Право должника добровольно прекратить процедуру внесудебного банкротства без необходимости объяснять причины. Ранее такое прекращение допускалось только при улучшении финансового положения.

Автоматическое прекращение обязательств банкрота в рамках внесудебного банкротства, независимо от того, отражены ли они в базе кредитных бюро. Это защитит должников от неправомерных действий кредиторов, которые могут не обновлять данные или указывать их некорректно.

Эти изменения направлены на упрощение процедуры банкротства и защиту прав граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Ожидается, что поправки вступят в силу уже в 2025 году.

Кто чаще становится банкротом?

Средний возраст банкротов в Казахстане — 44 года.

Самый возрастной банкрот — жительница Шымкента 1943 года рождения.

Самый молодой банкрот — жительница столицы 2005 года рождения.

Чаще обращаются мужчины — их 52% от общего числа заявителей.

"Сейчас в стенах Мажилиса рассматриваются поправки в Закон о банкротстве. Жесткие входные критерии с каждым годом будут смягчаться", — отметила Меруерт Сисембаева, руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками КГД МФ РК.

Спикеры подчеркнули, что дальнейший мониторинг и адаптация законодательства помогут повысить эффективность системы банкротства и защитить граждан от чрезмерного долгового бремени.