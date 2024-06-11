Казахстанцы создали петицию с требованием запретить азартные игры госслужащим

В Сети появилась петиция за запрет чиновникам азартные игры, передаёт BaigeNews. Она появилась 29 мая 2024 года на официальном портале epetition.kz. Ее можно подписать до 29 ноября. Автор - исполнительный директор республиканского общественного объединения (РОО) "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.

Петиция адресована в Минтуризма и спорта РК. За несколько дней ее подписали 50 тысяч человек.