Казахстанцы создали петицию с требованием запретить азартные игры госслужащим
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В Сети появилась петиция за запрет чиновникам азартные игры, передаёт BaigeNews. Она появилась 29 мая 2024 года на официальном портале epetition.kz. Ее можно подписать до 29 ноября. Автор - исполнительный директор республиканского общественного объединения (РОО) "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.
Петиция адресована в Минтуризма и спорта РК. За несколько дней ее подписали 50 тысяч человек.
"Коррупция, хищения, растрата, подлоги, круговая порука – все это последствия лояльного отношения к азартным играм среди чиновников. Попадаются единицы. Однако в государственном масштабе проблема с чиновниками-лудоманами не решается. Необходимо ввести полный и беспрекословный запрет на азартные игры для госслужащих, бюджетников, военных, работников КНБ, МВД и других силовиков. Это, как любят говорить наши чиновники, "снизит коррупционные риски". Наши чиновники еще любят ссылаться на международный опыт. Так вот, в странах, таких как Филиппины и Монголия, уже действуют подобные запреты", – говорится в тексте.
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