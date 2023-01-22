Казахстанцы создали комикс про народного батыра

Фото: фото из личного архива спикера

Комикс о казахстанском супергерое — народном батыре Есекмергене создали сценарист Бек-Ата Даниял и художница Магира Тлеубердина, передаёт BaigeNews.kz.

Бек-Ата Даниялу — 24, он пишет сценарии комиксов уже три года. Учился в University of Hertfordshire и European University of Lefke по специальности кино и телевидение.

О создании комиксов

"Это всё началось в период пандемии. А любовь к комиксам у меня ещё с детства, когда был телеканал "Jetix". Мы смотрели с друзьями мультсериалы про Человека-паука, и каждый раз ждали этого времени", — рассказывает сценарист.

По его словам, создание комиксов занимает долгое время. Всё зависит, во-первых, от скорости самого художника, во-вторых, от количества страниц, и в-третьих, от цветовой палитры.

"Иногда комиксы создают несколько человек. Есть художник, который делает зарисовку, кто-то занимается цветом. А есть те, кто делает всё сам полностью. Сценарист прописывает каждое действие. После этого художники делают раскадровку, концепт артперсонажа, потом мы в целом обговариваем, как мы это видим, и они рисуют дальше", — говорит он.

Самым первым комиксом Бек-Ата был криминальный боевик под названием "Отважные братья". Он вышел на английском языке маленьким тиражом в Индии.

Но самым значимым своим проектом автор считает комикс про казахстанского батыра "Мерген", над которым работал вместе с художницей Магирой.

Магира начала рисовать четыре года назад, а комиксами начала заниматься в прошлом году, когда создала историю про Кабанбай батыра.

"Мне стало очень тесно в сфере иллюстраций, захотелось начать рассказывать людям истории через рисунки. Я всегда любила читать комиксы, поэтому начала изучать раскадровку, проработку персонажей, чтобы приблизиться к мультипликации через комиксы", — рассказывает она.

О казахстанском батыре

В то время как Бек-Ата пишет сценарий к комиксу "Мерген", расписывает действия героев, диалоги и мысли персонажей, Магира отвечает за неменее важный элемент комикса — визуал.

"С Магирой мы познакомились онлайн. Я посмотрел её стиль, он очень мягкий и приятный, похож на мультфильм. Мы списались, обговорили сюжет, ей всё понравилось, и мы начали вместе работать. Хотим двигать сюжет про батыра. Это будет серия выпусков. Первые две части будут — экшен, а потом пойдут глубокие мысли, философия, вечные ценности. Мы хотим показать квинтэссенцию мыслей батыра: что такое быть батыром, честь, отвагу, преданность, уважение к старшим. Это такой идеологический комикс, он будет более глубоким", — поделился сценарист.

По его мнению, про казахстанских батыров написано незаслуженно мало произведений. Хотя они идеально подходят под структуру сценария — "путешествие героя".

"Я увидела в этом персонаже что-то большее, чем просто батыр из наших сказок. Хотелось раскрыть идею пути героя, показать, что он был тернистым и сложным, путь верности, чести и отваги. Через комиксы можно передать атмосферу нашей эстетики, а также раскрыть нашу тюркскую мифологию, по которой можно снимать мультфильмы. Я верю, что наш комикс тронет сердца людей", — сказала художница.

Авторы комикса планируют создать четыре выпуска с возможным продолжением, хотят сделать батыра национальным героем. Также задумываются о привлечении продюсеров для создании мультфильма о батыре.

Фото из личного архива спикеров.