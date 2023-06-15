Казахстанцы собрали 200 млн тенге вместе с Kaspi.kz для пострадавших от пожара

Фото: Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Национальной волонтерской сетью в кратчайшие сроки сделали возможным сбор средств онлайн, в мобильном приложении, чтобы все желающие могли внести свой вклад в помощь пострадавшим. За пять дней казахстанцы собрали 165 миллионов тенге для жителей Абайской области передает BaigeNews.kz.

Kaspi.kz со своей стороны увеличил сумму до 200 миллионов тенге, добавив 35 миллионов для пострадавших от пожара.