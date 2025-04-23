Вопрос доступности лекарств, предоставляемых за счет государственного бюджета, снова стал актуальным в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. Казахстанцы регулярно сталкиваются с трудностями при получении рецептов на необходимые препараты, и эта тема продолжает волновать общественность.

Инфоповодом для обсуждения в апреле 2025 года стал запрос депутата Сената Парламента РК Айнур Аргынбековой, которая обратилась в правительство с требованием разобраться в ситуации с лекарственными поставками. В своем письме сенатор подчеркнула, что несмотря на усилия Минздрава, перебои с поставками препаратов продолжаются. Проблемы начинаются на всех этапах: больницы не могут своевременно подавать заявки на закупки, а система тендеров часто не обеспечивает стабильность поставок.

"Наличие дефицита лекарств в начале и конце года, как в амбулаторном, так и в стационарном обеспечении, показывает, что проблема носит системный характер", - отметила Аргынбекова. Она также добавила, что проблемы существуют не только в Министерстве здравоохранения, но и в работе дистрибьютора ТОО "СК-Фармация", а также в медицинских учреждениях.

ТОО "СК-Фармация", являющееся единым дистрибьютором, признало несколько проблемных моментов, в том числе низкий уровень автоматизации и недофинансирование системы здравоохранения. Несмотря на это, финансирование закупок лекарств из государственного бюджета и ФОМС ежегодно увеличивается. В 2024 году эта сумма составила рекордные 479,9 млрд тг, что на 9,8% больше, чем в 2023 году.

Однако, несмотря на увеличение средств, сама система поставок остаётся нестабильной, что приводит к нехватке препаратов для пациентов, особенно с хроническими заболеваниями, такими как диабет, эпилепсия и рак. Только в первом полугодии 2024 года ТОО "СК-Фармация" зафиксировало более 33 тысяч жалоб на проблему с обеспечением лекарствами, что на 38,7% больше, чем в 2023 году.

Не менее тревожным является рост цен на медикаменты. По данным международного провайдера Proxima Research, фармацевтический рынок Казахстана в 2024 году вырос на 17%, однако объём проданных препаратов в натуральном выражении увеличился всего на 1,5%, что указывает на значительное удорожание медикаментов.

Особое внимание в запросе депутата было уделено проблеме закупки дорогостоящих препаратов для пациентов с редкими заболеваниями. Предложение правительства вводить "порог готовности государства платить" для таких пациентов вызывает обеспокоенность. В случае реализации этой идеи, часть расходов на лечение редких заболеваний будет возложена на благотворительные организации, что ставит под угрозу доступность лечения для многих нуждающихся.

Тема доступности лекарств продолжает оставаться в центре общественного внимания, а решения, принятые правительством, могут существенно повлиять на качество жизни тысяч казахстанцев, страдающих от хронических заболеваний.

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