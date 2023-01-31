Казахстанцы смогут зарегистрировать ТОО по телефону

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Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice запустило новый проект, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщается на официальном сайте МЮ РК.Теперь у граждан появилась возможность, используя мобильное устройство, быстро и без усилий зарегистрировать ТОО.

Для этого нужно скачать мобильное приложение Bereke bank B-Business, авторизоваться при помощи биометрии и выбрать услугу "Регистрация ТОО".

Услуга доступна для ТОО с единственным участником, являющимся резидентом Казахстана.

Далее указать наименование юридического лица, ФИО учредителя, сведения о бенефициарном собственнике, сумму вложения, реквизиты решения о создании ТОО, данные о недвижимости, вид деятельности и т.д.

После заполнения всех необходимых полей клиент подписывает заявление и моментально получает уведомление о начале предпринимательской деятельности, которое автоматически направляется в органы государственных доходов и статистики, а также открывается счет в Bereke bank.