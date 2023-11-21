Казахстанцы смогут заключать коммунальные договоры онлайн

В рамках нового проекта I-Qala по заключению коммунальных договоров в онлайн формате в столице заключено свыше 80 тысяч договоров. Сейчас проект запускается в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Сегодня новый собственник дома вынужден ходить по коммунальным службам для заключения договоров на подключение воды, тепла. С такой трудностью ежегодно сталкиваются более 700 тысяч людей, на её решение гражданами тратилось до 30 дней. Мы меняем это и внедряем очень лёгкий формат”, - пояснил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Теперь собственнику квартиры направляется соответствующее SMS и все коммунальные договоры заключаются онлайн. Необходимость обходить не менее пяти компаний отпала, уверяет министр.

“Это необходимо распространить по всей республике. Другие акиматы должны ускориться по внедрению данного сервиса”, - добавил Мусин.

Также он сообщил, что в стране запущена новая платформа онлайн-сделки при покупке или продаже недвижимости.

“При покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации”, - сказал министр.

Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве". Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращён до одного часа.