С 3 по 9 марта Министерство цифрового развития Казахстана проводит опрос среди граждан по вопросам использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), передаёт BaigeNews.kz.

Участие в опросе можно принять через мобильное приложение eGov mobile в разделе "Уведомления".

Опрос включает пять вопросов, касающихся знаний и применения ИИ, уровня доверия к решениям, принятым с использованием ИИ, а также готовности обучаться работе с новыми цифровыми технологиями.

По итогам опроса будет проведен анализ полученных данных, и результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь казахстанцев.

3 марта в Мажилисе был представлен законопроект "Об искусственном интеллекте", который направлен на создание прозрачных и понятных правил для использования технологий ИИ в Казахстане.