Казахстанцы смогут выразить мнение о ИИ в eGov mobile
Через опрос от Минцифры.
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С 3 по 9 марта Министерство цифрового развития Казахстана проводит опрос среди граждан по вопросам использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), передаёт BaigeNews.kz.
Участие в опросе можно принять через мобильное приложение eGov mobile в разделе "Уведомления".
Опрос включает пять вопросов, касающихся знаний и применения ИИ, уровня доверия к решениям, принятым с использованием ИИ, а также готовности обучаться работе с новыми цифровыми технологиями.
По итогам опроса будет проведен анализ полученных данных, и результаты станут основой для дальнейших инициатив по развитию цифровых навыков и внедрению ИИ в повседневную жизнь казахстанцев.
3 марта в Мажилисе был представлен законопроект "Об искусственном интеллекте", который направлен на создание прозрачных и понятных правил для использования технологий ИИ в Казахстане.
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