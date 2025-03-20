Казахстанцы смогут узнать об утечке своих персональных данных по уникальной базе
Реестр утраченных данных появится в Казахстане.
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В Казахстане планируют создать уникальный реестр утраченных данных, который поможет гражданам защитить свою личную информацию, передаёт BaigeNews.kz
По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслана Абдикаликова, система позволит каждому пользователю проверить, не стали ли его данные (например, ФИО, номер телефона или электронная почта) жертвами утечек в интернете. Это решение важно не только для государственных регуляторов, но и для самих казахстанцев, которые смогут отслеживать, насколько их данные были подвержены риску утечек.
Особое внимание было уделено вопросам киберстрахования. На данный момент, если чьи-то данные утекли, пострадавший не получает никакой компенсации. Но с введением киберстрахования ситуация изменится - граждане смогут получать страховые выплаты, если их данные были утрачены по чужой вине.
"Сейчас гражданин ничего не получает. Процесс киберстрахования позволит получить страховые выплаты тому гражданину, чьи данные были утрачены по чье-то вине. Думаю, что наши граждане будут этим активно пользоваться", - сказал представитель МЦРИАП РК.
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