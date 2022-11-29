Фото: Правительство РК

Казахстанцы смогут следить за ходом строительства школ через IP-камеры. Об этом рассказал министр просвящения Асхат Аймагамбетов, передает BaigeNews.kz.

"По поручению Главы государства разработан Национальный проект "Комфортная школа", который решит вопросы ликвидации аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест. В рамках национального проекта "Комфортная школа" до конца 2025 года будет введено 842 тысячи ученических мест. Планируется применить для новых школ единый стандарт строительства и оснащения оборудованием. Новые школы будут оснащены предметными кабинетами и лабораториями, а также предусмотрены раздельные блоки для учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов", - рассказал он в ходе правительственного часа.

По словам министра, комфортные школы будут обеспечены полным набором учебного оборудования и инвентаря, эргономичной мебелью и кабинетами новой модификации. Будут созданы комфортные и безопасные условия для учащихся, в том числе для занятия спортом и развития творческого потенциала обучающихся. В каждой школе будут предусмотрены универсальные мастерские и студии для трудового обучения девочек и мальчиков.

"Эти и другие новшества направлены на всестороннее развитие навыков и компетенций детей. В ходе строительства обеспечивается прозрачность: любой гражданин страны может следить за ходом строительства с помощью интерактивной карты, а также в онлайн режиме через IP-камеру и ознакомиться с соответствующими документами школы. Для обеспечения образовательной деятельности во вновь вводимых школах, потребуется порядка 40 тысяч работников (педагоги, бухгалтеры, работники охранных служб и т.д.)", -отметил Аймагамбетов.

Будет применяться практика предварительного назначения директора школы уже с начала её строительства и для них будут организованы специальные курсы по менеджменту и лидерству.