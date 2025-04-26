Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, расширяющий доступ к медицинской помощи. В частности, он касается онкологических скринингов и обеспечения слуховыми аппаратами. Благодаря новым поправкам пройти онкодиагностику теперь можно даже без статуса застрахованного в системе ОСМС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Скрининги на онкозаболевания официально включены в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это означает, что обследование станет доступным всем гражданам, соответствующим возрастным и медицинским критериям, независимо от участия в системе медицинского страхования.

"Женщины в возрасте от 40 до 70 лет смогут проходить обследование на рак молочной железы каждые два года. Исследование проводится с помощью маммографии, а при необходимости — дополняется УЗИ, прицельной маммографией или биопсией. Для диагностики рака шейки матки скрининг проводится среди женщин от 30 до 70 лет один раз в четыре года. Осмотр включает цитологический мазок (Пап-тест), при необходимости — кольпоскопию и биопсию. Мужчины и женщины от 50 до 70 лет смогут обследоваться на колоректальный рак раз в два года. Первоначально проводится анализ кала на скрытую кровь, а при положительном результате назначается видеоколоноскопия и гистологическое исследование", — говорится в сообщении.

Все обследования будут доступны в поликлиниках по месту прикрепления.

Также в документе предусмотрены изменения, касающиеся обеспечения слуховыми аппаратами. Теперь на такую помощь смогут рассчитывать не только лица с инвалидностью, но и другие пациенты, нуждающиеся в коррекции слуха.

Новые меры направлены на повышение охвата населения ранней диагностикой, своевременное выявление заболеваний и улучшение качества жизни казахстанцев.