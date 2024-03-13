Казахстанцы смогут продавать излишки электроэнергии от собственных установок ВИЭ

Такая норма заложена в одобренном депутатами Мажилиса в первом чтении законопроекте по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Проект закона разработан депутатами.

Презентуя проект закона, депутат Дуйсенбай Турганов сообщил, что излишки электрической энергии произведенной маломасштабным объектом ВИЭ выкупаются энергоснабжающей организацией по предельной цене продажи.

"Во-первых, данная норма позволит исключить спорные вопросы по определению цены покупки излишков электрической энергии от нетто-потребителя. Во-вторых, поправка позволяет улучшить окупаемость маломасштабных объектов ВИЭ", - добавил он.

В законопроекте введён термин "маломасштабный объект по использованию ВИЭ". Данная норма позволит более четко определить статус малой генерации ВИЭ (в первую очередь для собственного потребления) и отделить её от крупных коммерческих бизнес-проектов ВИЭ.

Также в законопроекте предусмотрена норма по увеличению максимальной мощности маломасштабных объектов ВИЭ до 200 киловатт. На данный момент для нетто-потребителей существует ограничение в 100 киловатт. Поправка позволит более крупным розничным потребителям максимально обеспечить свои нужды в электрической энергии за счет собственного маломасштабного объекта ВИЭ.

"Физические лица, являющиеся нетто-потребителями освобождены от обязанности регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Данное дополнение существенно дебюрократизирует процесс эксплуатации маломасштабных объектов ВИЭ гражданами и исключает необходимость взаимодействия с регистрирующими органами", - отметил Турганов.

Закреплена обязанность энергопередающих организаций обеспечивать свободный доступ и подключение нетто-потребителей к электрическим сетям. Нетто-потребители освобождены от оплаты услуг на передачу электроэнергии, что позволяет исключить дополнительные и необоснованные затраты.