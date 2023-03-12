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Казахстанцы смогут приобрести подписку YouTube Premium
Казахстанцы уже в 2023 году получат доступ к подписке YouTube Premium, передаёт BaigeNews.kz.
"В Кремниевой долине провёл переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом. Обсудили перспективы сотрудничества и расширение доступа к различным сервисам компании в Казахстане. Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится всё более привлекательным для крупнейших технологических компаний", - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в Facebook.
Он напомнил, что приобретение премиального аккаунта даёт доступ к более широкому количеству сервисов YouTube, которые пока недоступны в нашей стране. Так, обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к Интернету и т.д.
Ранее сообщалось, что 20 перспективных стартапов из стран Организации тюркских государств, в том числе казахстанских, пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине. Соответствующий договор с Draper University заключил международный технопарк Astana Hub.
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