Казахстанцы смогут посещать Вьетнам без визы

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Правительство Казахстана одобрило проект соглашения с Вьетнамом об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, передаёт BaigeNews.kz.

"Граждане государства одной Стороны, владельцы действительных национальных паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней", - говорится в документе.

Напомним, проект соглашения между правительствами двух стран был опубликован на портале "Открытые НПА". Публичное обсуждение документа продлилось до 2 июня 2023 года.