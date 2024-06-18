Казахстанцы смогут пользоваться интернетом в паркингах и подвалах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства заявил, что в Казахстане растет количество пользователей интернетом, передаёт BaigeNews.kz.
"В Казахстане рост трафика увеличился на 61,5%, а число абонентов – на 12,9% по отношению к 2020 году. Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимает 66 место, со средней скоростью 43,6 Мбит/с, выше чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан", - сказал Жаслан Мадиев.
По его словам, до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге.
"В качестве дополнительной меры Министерством по согласованию с КНБ вносятся изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов. Также прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi) — это технология, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. VoWiFi может обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, куда не проходит радиосигнал, но есть Wi-Fi", - заверил министр.
Самое читаемое
- Неизвестный на глазах у прохожих перерезал горло мужчине в Павлодаре
- На островах Греции загадочно исчезают и погибают туристы
- Армана Шораева подозревают в жестоком избиении сожительницы: полиция начала расследование
- ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане
- Сохраниться ли КТЖ как единая компания или ее распродадут по частям?