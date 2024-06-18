Казахстанцы смогут пользоваться интернетом в паркингах и подвалах

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства заявил, что в Казахстане растет количество пользователей интернетом, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане рост трафика увеличился на 61,5%, а число абонентов – на 12,9% по отношению к 2020 году. Согласно данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимает 66 место, со средней скоростью 43,6 Мбит/с, выше чем Россия, Кыргызстан и Узбекистан", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге.