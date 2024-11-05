Казахстанцы смогут получать страховые выплаты за ошибки врачей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Медицинские организации и частные практикующие врачи обязаны застраховать свою профессиональную ответственность и заключить договор с Единым страховым пулом, включающим 14 страховых компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты, пациенту или его близким родственникам (законным представителям) необходимо обратиться с обращением в адрес субъекта здравоохранения.
Решение о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией (далее – НЭК). Состав НЭК формируется из профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, представителей профессиональных медицинских ассоциаций и страховой организации – участницы Единого страхового пула. Представители субъекта здравоохранения, в котором пострадавший пациент получал медицинские услуги, в состав независимой экспертной комиссии не включаются.
В случае несогласия пациента с результатами заключения НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК или в суд.
Закон также устанавливает минимальные размеры страховых выплат, которые будут зависеть от степени тяжести причиненного вреда. Так, в случае установления инвалидности пациенту третьей, второй или первой группы, страховые выплаты составят 500, 600 и 800 МРП соответственно (1 846 000, 2 215 200 и 2 953 600 тенге в 2024 году). Для детей с инвалидностью размер компенсации составит 500 МРП (1 846 000 тенге). В случае смерти пациента компенсация составит 3000 МРП (11 076 000 тенге). Если ущерб не привел к инвалидности, но причинен вред здоровью, максимальная выплата составит 300 МРП (1 107 600 тенге).
Кроме того, законом предусмотрена компенсация расходов на оплату услуг адвокатов для медицинских работников, застрахованных по этому закону, в размере не более 5% от суммы уплаченной ими страховой премии.
Самое читаемое
- Сотни должников в Жамбылской области остались без автомашин
- В полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева
- Переход на газ: готовы ли в шахтёрском регионе отказаться от угля
- С начала года 300 туркестанских семей переселились в другие регионы РК
- Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет