Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile

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Единый интеграционный портал (система, предназначенная для хранения лабораторных исследований) будет расширен для хранения всех видов лабораторных исследований и казахстанцы будут получать доступ к результатам лабораторных исследований через мобильное приложение Еgov mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Это планируется осуществить в этом году, отметили в ведомстве.

Также совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется реализация функционала корректировки данных вакцинации через Еgov mobile. То есть граждане в случае выявления ошибок в Электронном паспорте вакцинации (ЭПВ) смогут направить запрос для корректировки без обращения в госорганы.

Раздел Еgov "паспорт здоровья" не пользуется популярностью, так как имеет мало полезной информации для населения, отмечают в Минздраве, поэтому будет разработан новый раздел "Егов.Здоровье" с расширенной информацией для граждан.

Минздрав совместно с МЦИРАП планирует к концу 2023 года внедрить ядро E-health.