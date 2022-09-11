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BaigeNews.kz Сегодня, 05:20
26
Фото: BaigeNews.kz

Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile

Единый интеграционный портал (система, предназначенная для хранения лабораторных исследований) будет расширен для хранения всех видов лабораторных исследований и казахстанцы будут получать доступ к результатам лабораторных исследований через мобильное приложение Еgov mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Это планируется осуществить в этом году, отметили в ведомстве. 

Также совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется реализация функционала корректировки данных вакцинации через Еgov mobile. То есть граждане в случае выявления ошибок в Электронном паспорте вакцинации (ЭПВ) смогут направить запрос для корректировки без обращения в госорганы. 

Раздел Еgov "паспорт здоровья" не пользуется популярностью, так как имеет мало полезной информации для населения, отмечают в Минздраве, поэтому будет разработан новый раздел "Егов.Здоровье" с расширенной информацией для граждан.

Минздрав совместно с МЦИРАП планирует к концу 2023 года внедрить ядро  E-health.

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#цифровизация #egov #здравоохранение #медицина #мобильное приложение
Сегодня, 05:20
26
Журналист

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