Казахстанцы смогут по гранту обучаться в вузах Гонконга
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Казахстанцам выделят гранты на обучение в бакалавриате в вузах Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК (МНВО).
Соответствующие соглашения глава МНВО Саясат Нурбек подписал на встрече секретарём образования Гонконга Чой Юклин и руководством нескольких вузов.
Обсуждалась возможность открытия в Казахстане филиала гонконгского топового вуза — Hong Kong Polytechnic University (PolyU), а также филиала City University of Hong Kong (CityU). Саясат Нурбек в Гонконге встретился с руководством данных учебных заведений.
Кроме того, министр Саясат Нурбек встретился с казахстанскими студентами, которые обучаются в Гонконге. Он рассказал про новшества в сферах науки и высшего образования и призвал принять в данных изменениях активное участие.
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