  • 17 Августа, 23:22
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Казахстанцы смогут по гранту обучаться в вузах Гонконга

Сегодня, 22:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 22:04
Сегодня, 22:04
149
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Казахстанцам выделят гранты на обучение в бакалавриате в вузах Гонконга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК (МНВО).

Соответствующие соглашения глава МНВО Саясат Нурбек подписал на встрече секретарём образования Гонконга Чой Юклин и руководством нескольких вузов.

Обсуждалась возможность открытия в Казахстане филиала гонконгского топового вуза — Hong Kong Polytechnic University (PolyU), а также филиала City University of Hong Kong (CityU). Саясат Нурбек в Гонконге встретился с руководством данных учебных заведений. 

Кроме того, министр Саясат Нурбек встретился с казахстанскими студентами, которые обучаются в Гонконге. Он рассказал про новшества в сферах науки и высшего образования и призвал принять в данных изменениях активное участие.

Самое читаемое

Наверх