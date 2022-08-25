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Казахстанцы смогут отслеживать предельные цены на лекарства через мобильное приложение
Казахстанцы смогут проверять предельные розничные цены на лекарства через мобильное приложение. По мнению экспертов, это поможет остановить необоснованное подорожание препаратов в аптечных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.
В приложении Naqty Onim появится информация о предельной розничной цене лекарственных средств, их составе и дозировке, а также о пути препарата от производителя до потребителя.
Напомним, в июле в Казахстане вели поэтапную обязательная цифровая маркировку лекарств, которая защитит граждан от поддельных и нелегально ввезённых лекарственных средств. За необоснованное повышение предельных цен по Закону предусмотрена административная ответственность, вплоть до приостановления лицензии.
Предельные розничные цены на лекарства устанавливаются дважды в год. Это касается стоимости препаратов, зарегистрированных на территории Казахстана. Информация об изменении цены размещается на сайтах Министерства здравоохранения РК, Комитета фармации, Национального центра экспертизы лекарственных средств и на ресурсах территориальных департаментов Комитета фармации и управлений здравоохранения. Под лекарственные средства не подпадают БАДы, ветеринарные препараты, детские смеси, средства косметологии, которые также продаются в аптеках.
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