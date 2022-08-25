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  • Казахстанцы смогут отслеживать предельные цены на лекарства через мобильное приложение
pixabay.com Сегодня, 11:11
234
Фото: pixabay.com

Казахстанцы смогут отслеживать предельные цены на лекарства через мобильное приложение

Казахстанцы смогут проверять предельные розничные цены на лекарства через мобильное приложение. По мнению экспертов, это поможет остановить необоснованное подорожание препаратов в аптечных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Центра развития цифровой экономики.

В приложении Naqty Onim появится информация о предельной розничной цене лекарственных средств, их составе и дозировке, а также о пути препарата от производителя до потребителя. 

Напомним, в июле в Казахстане вели поэтапную обязательная цифровая маркировку лекарств, которая защитит граждан от поддельных и нелегально ввезённых лекарственных средств. За необоснованное повышение предельных цен по Закону предусмотрена административная ответственность, вплоть до приостановления лицензии.

Предельные розничные цены на лекарства устанавливаются дважды в год. Это касается стоимости препаратов, зарегистрированных на территории Казахстана. Информация об изменении цены размещается на сайтах Министерства здравоохранения РК, Комитета фармации, Национального центра экспертизы лекарственных средств и на ресурсах территориальных департаментов Комитета фармации и управлений здравоохранения. Под лекарственные средства не подпадают БАДы, ветеринарные препараты, детские смеси, средства косметологии, которые также продаются в аптеках.

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#лекарственные средства #мобильное приложение #Минздрав #цифровизация
Сегодня, 11:11
234
Журналист

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