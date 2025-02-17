Теперь казахстанцы могут в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении поездов, их прибытии и отправлении, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис разработан в рамках создания Ситуационного центра АО "Пассажирские перевозки", который обеспечивает непрерывный мониторинг поездной обстановки. Данные с GPS-трекеров, установленных на пассажирских поездах, автоматически передаются в центр, где ведется круглосуточное наблюдение.

Это позволяет с высокой точностью определять текущее местоположение составов и оперативно обновлять информацию о графике их движения. Вместе с тем доступ к сервису открыт для всех пользователей и представлен на официальном сайте bilet.railways.kz.

Как воспользоваться новым сервисом?

Для получения информации о движении поездов необходимо:

Перейти на сайт https://bilet.railways.kz.

2.Кликнуть на баннер "Онлайн-табло движения поездов".

Выбрать нужный поезд на карте.

4.Также воспользоваться этим сервисом можно на сайте https://tablo-railways.kz/ru/.

"Сервис "Онлайн-табло движения поездов" позволяет пассажирам отслеживать движение поездов в реальном времени, где состав отображается на карте красным цветом, проверять расписание прибытия и отправления на выбранной станции, следить за возможными изменениями в графике движения поезда, а также просматривать список станций, время стоянок и расчетное время прибытия на конечную станцию", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте tablo-railways.kz доступны дополнительные сервисы, такие как покупка билетов, получение посадочного талона, возврат места по претензии, просмотр расписания поездов, а также калькулятор расчета стоимости багажа.