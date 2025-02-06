На заседании Высшей аудиторской палаты председатель Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости активнее бороться с кибермошенниками, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопросы кибератак и мошенничества очень актуальны в настоящее время. Участились случаи и того, и другого. Целенаправленная постоянная работа нужна, потому что одни виды мошенничества заменяются на новые. С внедрением технологий мошенники становятся более изобретательными", - обратился он к министру цифрового развития Жаслану Мадиеву.

В свою очередь министр рассказал о проводимой работе в этом направлении.

"Если говорить про сотовую связь, мы с этим уже практически справились. Антифрод-центры телеком-операторов работают и блокируют все подменные звонки и номера. Выработан алгоритм, чтобы Telegram быстро реагировал на противоправный контент и блокировал. По WhatsApp мы как регулятор также выработали алгоритм с подключением антифрод-центра Нацбанка и системы управления рисками. Будет единый колл-центр, куда граждане смогут обращаться по фактам мошенничества", - ответил Жаслан Мадиев.

Алихан Смаилов добавил, что на основе заключений Высшей аудиторской палаты цифровому ведомству нужно составить план мероприятий, чтобы его подразделения, структурные и подведомственные организации приняли конкретные меры и шаги по совершенствованию своей работы.