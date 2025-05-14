Казахстан и Иордания договорились о запуске прямых авиарейсов между странами. Об этом стало известно в ходе встречи Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Хашимитского Королевства Иордания в Казахстане Хамзой Аль-Омари, передаёт BaigeNews.kz.

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует с июня 2026 года начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан с частотой два раза в неделю. Речь идет о прямом авиасообщении, которого до этого не существовало. Запуск рейсов стал продолжением договоренностей, достигнутых в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию в феврале 2025 года.

В ходе переговоров обсуждалась также возможность подписания Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами. Казахстанская сторона заявила о готовности оказать необходимую поддержку для открытия рейсов.

Кроме того, стороны согласовали сроки подписания Соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов, что расширит двустороннее сотрудничество и в сфере морского транспорта.

Теперь у казахстанцев появится возможность удобного и быстрого перелета в Иорданию без пересадок.