Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней

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Граждане Казахстана смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Такое же правило действует и для граждан Узбекистана в Казахстане.

Подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан.

"Граждане государства одной Стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации)", – говорится в документе.

Ранее срок пребывания без регистрации на территории другого государства ограничивался пятью днями для граждан обеих стран.