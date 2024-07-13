Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Министр внутренних дел Таиланда подписал пакет распоряжений о визовых льготах для туристов из большинства стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Новости Пхукета.

Как следует из сообщения на сайте правительства, новые правила вступят в силу с 15 июля.

Главное новшество – 60-дневный безвиз для обладателей паспортов 93 стран, в том числе Казахстана. Фактически безвиз получат все, у кого были хоть какие-то другие льготы.

Радикальный шаг предпринят премьер-министром Сеттхой Тхависином на фоне отставания страны от прогнозов по росту экономики.