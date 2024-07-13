Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней
Сегодня, 05:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:22Сегодня, 05:22
37Фото: pxhere.com
Министр внутренних дел Таиланда подписал пакет распоряжений о визовых льготах для туристов из большинства стран мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Новости Пхукета.
Как следует из сообщения на сайте правительства, новые правила вступят в силу с 15 июля.
Главное новшество – 60-дневный безвиз для обладателей паспортов 93 стран, в том числе Казахстана. Фактически безвиз получат все, у кого были хоть какие-то другие льготы.
Радикальный шаг предпринят премьер-министром Сеттхой Тхависином на фоне отставания страны от прогнозов по росту экономики.
Самое читаемое
- Почти на 1,5 млн тенге оштрафовали супермаркет в Таразе за обман покупателей
- Медведь убил свою хозяйку-дрессировщицу
- Их закрутило, как щепки: Подробности о трагедии на водопаде близ Шымкента рассказали очевидцы
- Следы крупной катастрофы нашли учёные на дне Иссык-Куля
- Деньги на ветер? Почему после ремонта за 52 миллиона дом в Астане рассыпается на мелкие части