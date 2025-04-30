"КазАвтоЖол" запускает проект по контролю качества автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 мая в стране стартует широкомасштабный проект "Народный контроль". Инициатива направлена на повышение качества автомобильных дорог республиканского значения посредством вовлечения граждан в процесс общественного контроля.

"Проект представляет собой открытую платформу взаимодействия между национальной компанией, местными сообществами и активными гражданами, заинтересованными в улучшении состояния дорожной инфраструктуры. Участие населения позволит своевременно выявлять и устранять недостатки на автодорогах, оперативно реагировать на жалобы и предложения, а также повысить прозрачность проводимых работ", - говорят дорожники.

Каждый житель Казахстана может внести вклад в развитие дорожной отрасли. Для этого достаточно подать заявку по номеру Колл-центра 1403. При обращении потребуется указать фамилию, имя, контактные данные, регион и населённый пункт проживания.

В рамках проекта предусмотрено проведение регулярных выездов на объекты строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.