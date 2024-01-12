Казахстанцы снова смогут летать прямым рейсом в Новосибирск

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о возобновлении авиарейсов из Астаны в Новосибирск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

Как сообщили в QAZAQ AIR, авиасообщения из Астаны в Новосибирск будут возобновлены с 15 января 2024 года.

Полеты будут выполняться на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):

IQ 5005 Астана 20:40 – Новосибирск 23:30

IQ 5006 Новосибирск 00:30 – Астана 01:20

"Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

Забронировать и купить билеты возможно с сегодняшнего дня на официальном сайте авиакомпании www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж.