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Казахстанцы смогут купить акции нацкомпании QazaqGaz
Национальная компания QazaqGaz готовится к выходу на IPO. Об этом сообщил руководитель компании Санжар Жаркешов в интервью журналистам в кулуарах Международного форума Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Мы будем делать роуд-шоу и готовиться к IPO, очень много позитивных изменений. Главная задача, которая стоит перед национальной компанией QazaqGaz, это развитие ресурсной базы, обеспечение усиления энергобезопасности - с точки зрения газоснабжения, газотранспортной системы и обеспечения перерабатывающими мощностями", - сообщил он.
Кроме того, он назвал предварительные сроки выхода компании на IPO.
"Был озвучен 2025 год, понятно, что IPO зависит от финансового рынка. Надо правильный тайминг сделать, чтобы максимально успешно это реализовать. Очень много геополитических изменений в мире происходит", - сказал Жаркешов.
Также он добавил, что для этого надо выбрать время, максимально удобное для национальной компании.
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