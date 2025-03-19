Министерство иностранных дел Казахстана продолжает активно работать над улучшением визового режима, создавая более комфортные условия для путешествий граждан страны.

Так, с 19 марта 2025 года вступает в силу историческое соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Марокко. Это соглашение позволяет гражданам обеих стран посещать территорию другой без виз на срок до 30 дней в течение каждого полугодия, начиная с дня въезда. Такая мера значительно упростит путешествия и откроет новые возможности для туризма, бизнеса и культурных обменов.

Кроме того, радует и решение властей Черногории продлить безвизовый режим для казахстанцев до конца 2025 года. Это значит, что граждане Казахстана смогут без труда планировать поездки для туризма, бизнеса или других целей в одну из самых популярных стран Европы.

Важным также является решение Султаната Оман продлить безвизовый режим для граждан Казахстана, увеличив срок пребывания с 14 до 30 дней. Это дает дополнительную свободу для путешествий и деловых поездок в одну из самых стабильных стран Персидского залива.

Стоит отметить, что, несмотря на расширение безвизовых возможностей, эти меры не распространяются на трудовую деятельность, учебу или постоянное проживание.