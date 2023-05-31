Казахстанцы смогут через eGov установить запрет на оформление кредитов

Фото: egov.kz

Теперь казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление кредитов на своё имя, передаёт BaigeNews.kz. Это поможет предотвратить случаи оформления займов от имени мошенников. О поправках в законодательство рассказано в ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на депутатский запрос.

Поправки предусматривают:

закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Такой сервис будет реализован на портале "электронного правительства" и в мобильном приложении eGov Mobile.

введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заёмщика информации о добровольном отказе от получения кредита.

освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление

кредита.

В агентстве отметили, что блок законодательных поправок уже согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными госорганами.