Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцы смогут через eGov установить запрет на оформление кредитов
egov.kz Сегодня, 17:04
198
Сегодня, 17:04
198
Фото: egov.kz

Казахстанцы смогут через eGov установить запрет на оформление кредитов

Теперь казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление кредитов на своё имя, передаёт BaigeNews.kz. Это поможет предотвратить случаи оформления займов от имени мошенников. О поправках в законодательство рассказано в ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на депутатский запрос.

Поправки предусматривают: 

  • закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Такой сервис будет реализован на портале "электронного правительства" и в мобильном приложении eGov Mobile.
  • введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заёмщика информации о добровольном отказе от получения кредита.
  • освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление
    кредита.

В агентстве отметили, что блок законодательных поправок уже согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными госорганами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:04
198
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх