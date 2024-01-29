Казахстанцы смогут чаще летать в Новосибирск
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Авиакомпания QAZAQ AIR будет летать из Астаны в Новосибирск 4 раза в неделю, передаёт BaigeNews.kz.
"Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает об увеличении количества авиарейсов из Астаны в Новосибирск. Теперь полеты будут выполняться 4 раза в неделю", - сообщили в авиакомпании.
По понедельникам и пятницам:
IQ 5005 Астана 20:40 – Новосибирск 23:30
IQ 5006 Новосибирск 00:30 – Астана 01:20
По средам:
IQ 5005 Астана 14:30 – Новосибирск 17:30
IQ 5006 Новосибирск 18:30 – Астана 19:10
По субботам:
IQ 5005 Астана 18:00 – Новосибирск 21:00
IQ 5006 Новосибирск 22:00 – Астана 22:55
А также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов:
Алматы-Астана- Новосибирск
Актобе- Астана — Новосибирск
Жезказган-Астана -Новосибирск
Талдыкорган -Астана -Новосибирск
Петропавловск-Астана- Новосибирск.