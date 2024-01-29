Казахстанцы смогут чаще летать в Новосибирск

Авиакомпания QAZAQ AIR будет летать из Астаны в Новосибирск 4 раза в неделю, передаёт BaigeNews.kz.

"Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает об увеличении количества авиарейсов из Астаны в Новосибирск. Теперь полеты будут выполняться 4 раза в неделю", - сообщили в авиакомпании.

По понедельникам и пятницам:

IQ 5005 Астана 20:40 – Новосибирск 23:30

IQ 5006 Новосибирск 00:30 – Астана 01:20

По средам:

IQ 5005 Астана 14:30 – Новосибирск 17:30

IQ 5006 Новосибирск 18:30 – Астана 19:10

По субботам:

IQ 5005 Астана 18:00 – Новосибирск 21:00

IQ 5006 Новосибирск 22:00 – Астана 22:55

А также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов:

Алматы-Астана- Новосибирск

Актобе- Астана — Новосибирск

Жезказган-Астана -Новосибирск

Талдыкорган -Астана -Новосибирск

Петропавловск-Астана- Новосибирск.