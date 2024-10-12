Казахстанцы с особыми потребностями смогут бесплатно посещать культурные мероприятия

В преддверии Дня лиц с инвалидностью, которое отмечается в Казахстане во второе воскресенье октября, объявлена акция "Культура без границ", передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках акции, которая пройдёт с 13 октября по 31 декабря 2024 года, граждане с особыми потребностями I, II и III групп смогут бесплатно посещать мероприятия, проводимые государственными культурно-развлекательными учреждениями. Цель акции — повышение доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями, обеспечение их интеграции в культурную жизнь страны и привлечение внимания общества к их проблемам", – сообщает министерство культуры и информации РК.

Отмечается, что культурно-развлекательные мероприятия профильных госучреждений на постоянной основе бесплатно могут посещать дети с особыми потребностями и взрослые с первой и второй группой инвалидности. Для третьей группы предусматривалась 50-процентная скидка.