Депутаты Мажилиса ратифицировали Марракешский договор, облегчающий доступ незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям, передает BaigeNews.kz.

По словам министра юстиции Азамата Ескараева, целью договора является устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.

"Договор требует, чтобы договаривающиеся стороны предусмотрели стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с тем, чтобы можно было воспроизводить, распространять и сделать общедоступными опубликованные произведения в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц", – сказал он.

К слову, ратификация договора позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению. Кроме того, она позволит обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества, а также осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Так, положения Марракешского договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи и/или связанных с ними иллюстраций, опубликованные или иным образом доведённые до всеобщего сведения с помощью любых средств информации, включая аудиокниги.

Отметим, ратификация позволит казахстанцам с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам и обеспечить равный доступ к культурной и социальной жизни общества.